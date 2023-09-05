『盆栽 松 黒松 樹高 約18cm くろまつ Pinus thunbergii クロマツ マツ科 常緑針葉樹 観賞用 小品 現品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 12分に出品され03月11日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 樹種

黒松 クロマツ

(マツ科：常緑針葉樹)



サイズ

樹高 約18センチ

横幅 約22センチ

奥行 約23センチ

幹太 約2センチ



撮影日 2023/9/5