『ふるさと納税 太田市 赤ドラセナ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 10分に出品され03月06日 04時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：協同組合 太田造園協力会（株式会社カネサ園）



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023-11-20より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ ふるさと納税

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