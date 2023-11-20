『ふるさと納税 太田市 赤ドラセナ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 10分に出品され03月06日 04時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：協同組合 太田造園協力会（株式会社カネサ園）
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-11-20より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
観葉植物 ドラセナ ジュレ 140cm 10号 ＊会社・店舗・病院等は送料1000円割引あり！
¥ 7700
観葉植物 パキラ 8寸角プラスチック メーカー直送観葉植物 pach08-004
¥ 7700
【ナチュラルバスケット鉢カバー】ウンベラータ 7号 曲がり 【受け皿付】
¥ 7700
ふるさと納税 群馬県 太田市 多肉植物おまかせ12種セット【1409515】
¥ 7700
N.spectabilis (sibuatan) NE-72H メス 4号【現品限り】ネペンテス 食虫植物_13882
¥ 7700
フィロデンドロン・ドメスティカム Philodendron domesticum variegata
¥ 7700
観葉植物 シュロチク 8号鉢 大型 棕櫚竹 通販 人気 日陰に強い 玄関 風水
¥ 7700
ふるさと納税 佐賀県 唐津市 多肉植物 よしはらがーでんオリジナル交配種 6ポットセット 希少品種 「2023年 令和5年」
¥ 7700
ふるさと納税 太田市 多肉植物おまかせ12種セット
¥ 7700
観葉植物 モンステラ8号角高陶器(白) 人気 新築祝い インテリア
¥ 7700
観葉植物 熱帯植物 フィロデンドロン オキシカラジウム インテリア 素敵なプランツ 吊り鉢 ハンギング
¥ 7700
観葉植物 パキラ 7寸プラスチック (鉢カバー) メーカー直送観葉植物 pach07-008
¥ 7700
フィロデンドロン・フロリダゴースト Philodendron Florida ghost
¥ 7700
観葉植物の寄せ植えB ギャザリング 寄せ植え おまかせ アレンジ お祝い 誕生日 プレゼント ギフト 観葉植物
¥ 7700
おしゃれ 観葉植物：スパティフィラム メリー*鉢植え 受皿付 スパッティ
¥ 7700
門松一対 玄関 ミニ門松 お正月飾り 正月飾り 天然 竹 高さ約67センチ 1対門松/正月飾り/お正月/年越し/お歳暮ギフト/新年迎春 玄関 用 ミニ 門松 天然 竹
¥ 7700
N.jamban × dubia AW 3.5号【現品限り】ネペンテス 食虫植物_13898
¥ 7700
ふるさと納税 大田原市 名無しエケベリア(中3個・小5個+セダム他)カット苗セット
¥ 7700
落札価格7700円
533 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！