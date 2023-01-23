『ありきたりな寄せ植えに満足できない方へ [花うるる オーダーメイド 寄せ植え] 『テラ』(玄関 完成品 お花 ギフト 鉢植え 寄植え 珍しい【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 11時 13分に出品され03月19日 11時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※北海道・沖縄へのお届けは送料別途500円加算させていただいております。



商品概要

商品について



ご希望のイメージカラーに合わせてアレンジした、あなただけの寄せ植えを作成します。(項目選択肢からお選びください)



【※注意】花苗の流通は日々変わるため、詳細な色や植物の指定は承れない場合があります。ご希望をお持ちの場合はご注文前にメールでご相談ください。

苦手な色や花がありましたら、入れずに作成することは比較的容易なので、こちらはお気軽に備考欄にお気軽にお書き添えください。

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テラコッタ風の合成樹脂プランターに植え込みます。ゴムや木、石などを混ぜ合わせて作った特殊な素材で、近くで見ても本物のテラコッタと見まがうほどの素材感、非常に軽く頑丈なため、取り扱いもラクラク、長持ちしそうです。



商品内容 ・プランター寄せ植え

・管理方法マニュアルプリント