『ダイエティクス ストルバイトブロック 猫用 2.1kg (700g×3袋) ×2個【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 50分に出品され05月14日 04時 50分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫用療法食
内容量2.1kg（700ｇ×３パック）
与え方
獣医師の診断・指導の下、お与え下さい。
給与量についてはパッケージの給与量を目安としてください。
原材料
でんぷん、小麦全粒粉、ミートミール、ビーフオイル、コーングルテンミール、馬鈴薯たんぱく、フィッシュパウダー、セルロース粉末、削り節ミール、小麦粉、脱脂米糠、魚肉抽出物、ミネラル類（カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、塩素、鉄、、マンガン、亜鉛、ヨウ素）、アミノ酸類（アルギニン、メチオニン、タウリン）、ビタミン類（A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、コリン、イノシトール）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）
賞味期限製造より１年６ヶ月
原産国日本
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落札価格7700円
203 入札履歴
終了
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