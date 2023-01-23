ダイエティクス ストルバイトブロック 猫用 2.1kg (700g×3袋) ×2個【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

猫用療法食

内容量2.1kg（700ｇ×３パック）

与え方

獣医師の診断・指導の下、お与え下さい。

給与量についてはパッケージの給与量を目安としてください。

原材料

でんぷん、小麦全粒粉、ミートミール、ビーフオイル、コーングルテンミール、馬鈴薯たんぱく、フィッシュパウダー、セルロース粉末、削り節ミール、小麦粉、脱脂米糠、魚肉抽出物、ミネラル類（カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、塩素、鉄、、マンガン、亜鉛、ヨウ素）、アミノ酸類（アルギニン、メチオニン、タウリン）、ビタミン類（A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、コリン、イノシトール）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）

賞味期限製造より１年６ヶ月

原産国日本