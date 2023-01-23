『OPPO バケットシェルフ 猫タワー キャットタワー パーツ パーツ別売り 多頭飼い 部品 拡張パーツ スリム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 20時 49分に出品され04月23日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 寝心地のよいベッド。ステップ付で入りやすく、すっぽり収まる。



サイズ 約W405×D395×H245mm

重量 約1.4kg

材質 本体：ABS樹脂・ナイロン樹脂・スチール、シート：ポリエステル・TPR樹脂

カラー ブラック、ホワイト



※従来品Cat Forest、新商品Cat Forest-2どちらにもお使い頂けます。