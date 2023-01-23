『プエルト PUERTO ペイントダンガリーシャツ BL 青 1 1h 2 2h 3 小型犬 犬服 トップス シャツ セレブ 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 16時 29分に出品され03月25日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
薄手のダンガリーデニムシャツです。
本格的でディティールにこだわったダンガリーシャツ、ボタンはスナップボタンを使い、背中には星型ワッペンがついてます。
1点1点ドロップペイント(白のアクリルペンキ)をほどこして、ひとつずつ表情が異なります。
ウォッシュ加工で完成後洗っております。
男の子でも安心なおしっこ避けボタンがついてます。
サイズについて
1号:首回り:18.0cm 胴回り:29.0cm 着丈:17.5cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:9.5cm(脇下より)
1h号:首回り:19.0cm 胴回り:32.0cm 着丈:19.0cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:10.5cm(脇下より)
2号:首回り:20.0cm 胴回り:34.0cm 着丈:20.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:11.0cm(脇下より)
2h号:首回り:22.0cm 胴回り:38.0cm 着丈:22.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:12.0cm(脇下より)
3号:首回り:25.0cm 胴回り:42.0cm 着丈:23.5cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:13.0cm(脇下より)
素材について
ダンガリー(麻55%コットン45%)
〇4営業日前後で発送
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落札価格7700円
752 入札履歴
終了
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