プエルト PUERTO ペイントダンガリーシャツ BL 青 1 1h 2 2h 3 小型犬 犬服 トップス シャツ セレブ 送料無料【新年の贈り物】

商品情報

薄手のダンガリーデニムシャツです。



本格的でディティールにこだわったダンガリーシャツ、ボタンはスナップボタンを使い、背中には星型ワッペンがついてます。

1点1点ドロップペイント(白のアクリルペンキ)をほどこして、ひとつずつ表情が異なります。

ウォッシュ加工で完成後洗っております。

男の子でも安心なおしっこ避けボタンがついてます。



サイズについて

1号:首回り:18.0cm 胴回り:29.0cm 着丈:17.5cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:9.5cm(脇下より)

1h号:首回り:19.0cm 胴回り:32.0cm 着丈:19.0cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:10.5cm(脇下より)

2号:首回り:20.0cm 胴回り:34.0cm 着丈:20.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:11.0cm(脇下より)

2h号:首回り:22.0cm 胴回り:38.0cm 着丈:22.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:12.0cm(脇下より)

3号:首回り:25.0cm 胴回り:42.0cm 着丈:23.5cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:13.0cm(脇下より)



素材について

ダンガリー(麻55%コットン45%)



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