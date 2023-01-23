『セレクトバランス ドッグフード パピーラム 小粒7kg+国産鹿レッグボーン 1本Mサイズ 犬 子犬 母犬【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 20時 22分に出品され04月18日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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発送まで2〜5営業日頂戴いたします。
セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード の解説
セレクトバランス パピー ラムは、１才未満の子犬と妊娠・授乳期の母犬の健康に必要な栄養をバランスよく含み、子犬の健康な発育と母犬の健康維持をサポートします。
セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード の詳細
対象
1歳未満の幼犬、妊娠・授乳期の母犬用
セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード について
・低脂肪のヘルシーフード。
・ポリフェノールを多く含むクランベリーが尿のpHを調整し、下部尿路の健康を維持。
・食物アレルギーに配慮。
・皮膚や被毛の健康維持のために、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸と亜鉛を含んでいます。
セレクトバランス/パピー/幼犬/ラム/羊/コエンザイムQ10
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落札価格7700円
484 入札履歴
終了
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