『セレクトバランス ドッグフード パピーラム 小粒7kg+国産鹿レッグボーン 1本Mサイズ 犬 子犬 母犬【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 20時 22分に出品され04月18日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード の解説



セレクトバランス パピー ラムは、１才未満の子犬と妊娠・授乳期の母犬の健康に必要な栄養をバランスよく含み、子犬の健康な発育と母犬の健康維持をサポートします。





セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード の詳細





対象

1歳未満の幼犬、妊娠・授乳期の母犬用

セレクトバランス パピー ラム 小粒 ドッグフード について



・低脂肪のヘルシーフード。

・ポリフェノールを多く含むクランベリーが尿のpHを調整し、下部尿路の健康を維持。

・食物アレルギーに配慮。

・皮膚や被毛の健康維持のために、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸と亜鉛を含んでいます。





セレクトバランス/パピー/幼犬/ラム/羊/コエンザイムQ10