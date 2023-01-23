マルカン 小鳥の日光浴ライト ミニマルランド 鳥類　9998547　 BIRDMORE バードモア 鳥用品 鳥グッズ UV ライト E26 ビタミンD3【2024年最新】

商品情報

太陽光不足をライトで解消！健康維持に必要なUVA/UVBを照射！



小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライト。

小鳥にやさしい弱UVライトを採用。すぐに室内日光浴を始められるオールインワンセットです。



メーカー／マルカン

サイズ／本体：W23.5×D8.6×H12.5cm（ライトカバー装着・折りたたみ時）

電源コード：1.75m（内、保護コイル60cm）ライト：58φ×15cm/口金：E26

材質／ライト:ガラス，他 ライトカバー:ABS，アルミニウム ソケット:鉄、ABS、他 取付パーツ:鉄

定格／AC100V・20W／50-60hz

原産国/中国