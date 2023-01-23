『ラフウエア [RUFFWEAR] ウエブマスターハーネス S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 24分に出品され03月27日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 犬専門ギアメーカーのラフウエアからレスキュー向けに開発された本格的なハーネスのニューバージョンです。



災害救助や介護等の現場でも活躍しております。



サイズ

X S ガース43~56cm

S ガース56~68cm



商品の返品は基本的にお受けしておりません。ご了承ください。