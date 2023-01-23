『「あすつく」ブリスミックス (キャット) pH コントロール・グレインフリーチキン 2kg×2 (選べるプレゼント付)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 54分に出品され03月16日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (成猫・シニア猫用)



アレルギーやカロリーやph値が気になる猫に ぜひ一度お試しください。



ブリスミックス (キャット) pH コントロール・グレインフリーチキンは猫の尿の適正pH値のといわれる平均値に近い6.5の弱酸性です。



ストルバイト結石(尿がアルカリ性になるとできやすい)の病中・病後のケアにお役立てください。



【特徴】

・口腔内善玉菌K12を配合

・アガリクスを配合

・EF2001(乳酸菌)を配合

・グルコサミンを配合

・コンドロイチンを配合

・副産物不使用

・合成保存料不使用

・着色料不使用

・合成香料不使用

・小麦・大豆・コーン不使用

・人間の食品基準で素材を厳選

・全年齢対応



【保証成分】

粗タンパク質:28.0%以上

粗 脂 肪:10.0%以上

粗 繊 維:4.0%以下

粗 灰 分:7.0%以下

水 分 :10%以下

オメガ6脂肪酸:2.1％以上

オメガ3脂肪酸:0.45％以上



【カロリー】3300kcal/kg