『「あすつく」ブリスミックス (キャット) pH コントロール・グレインフリーチキン 2kg×2 (選べるプレゼント付)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 54分に出品され03月16日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(成猫・シニア猫用)
アレルギーやカロリーやph値が気になる猫に ぜひ一度お試しください。
ブリスミックス (キャット) pH コントロール・グレインフリーチキンは猫の尿の適正pH値のといわれる平均値に近い6.5の弱酸性です。
ストルバイト結石(尿がアルカリ性になるとできやすい)の病中・病後のケアにお役立てください。
【特徴】
・口腔内善玉菌K12を配合
・アガリクスを配合
・EF2001(乳酸菌)を配合
・グルコサミンを配合
・コンドロイチンを配合
・副産物不使用
・合成保存料不使用
・着色料不使用
・合成香料不使用
・小麦・大豆・コーン不使用
・人間の食品基準で素材を厳選
・全年齢対応
【保証成分】
粗タンパク質:28.0%以上
粗 脂 肪:10.0%以上
粗 繊 維:4.0%以下
粗 灰 分:7.0%以下
水 分 :10%以下
オメガ6脂肪酸:2.1％以上
オメガ3脂肪酸:0.45％以上
【カロリー】3300kcal/kg
ドクターズダイエット 猫用 体重管理 1.5kg
¥ 7700
アーテミス オソピュア グレインフリー フィーライン サーモン＆ガルバンゾー 4.5kg
¥ 7700
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¥ 7700
2kg (royalcanin) ロイヤルカナン 猫用 アミノペプチド フォーミュラ ドライ 2kg (キャットフード)(ドライフード)(食事療法食)(皮膚疾患)
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イティ (iti) キャットフード エアドライフード チキン&サーモン・ディナー 200g×5個 (ケース販売)
¥ 7697
まとめ買いアニモンダ インテグラプロテクト ニーレン 猫用療法食 腎臓ケア（豚） ウェットフード100g(16缶セット)
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まとめ買いアニモンダ インテグラプロテクト ニーレン 猫用療法食 腎臓ケア（仔牛） ウェットフード100g(16缶セット)
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Yunyuoo 猫 吊り橋 木製 ハンモック 遊び場 ストレス解消 キャットウォーク タワー 猫ベッド 壁掛け用 運動不足解消 組み立て簡単
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【療法食】 プリスクリプション・ダイエット キャットフード w/d ダブリューディー チキン 4kg
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15歳からの焼津のまぐろ シラス入りまぐろとささみ 70g×24缶まとめ買い
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シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク お魚にかつお節添え 35g×96個 (ケース販売)
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落札価格7700円
507 入札履歴
終了
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