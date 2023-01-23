『ペット用仏具 キュートガラスフォトフレーム 可愛い 写真入れ 名入れ無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 26分に出品され03月18日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 いつまでも心に生きる大切なペットちゃんへ・・・フォトフレームにサンドブラスト加工をいたします。

【商品詳細】

サイズ：高さ18cm×幅24cm



【彫刻について】

彫刻についての詳細は、ご注文確認後メールでお知らせいたします。メールが受信できるようにご確認くださいませ。

名前・没年月日・メッセージの彫刻ができます。

※フォトフレームタイプですので、お写真はお手元で入れ替えできます。



【ガラスについて】

材料の特質上、内部に小さな気泡や不純物が見られる場合がございます。また、素材その物の成型時に、研磨あと、筋、気泡による穴、カケなどが発生いたします。透明度の高い美しいクリスタルを作るために致し方ないものとしてご了承いただきますようお願い申し上げます。