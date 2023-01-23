『ペット用仏具 キュートガラスフォトフレーム 可愛い 写真入れ 名入れ無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 26分に出品され03月18日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
いつまでも心に生きる大切なペットちゃんへ・・・フォトフレームにサンドブラスト加工をいたします。
【商品詳細】
サイズ：高さ18cm×幅24cm
【彫刻について】
彫刻についての詳細は、ご注文確認後メールでお知らせいたします。メールが受信できるようにご確認くださいませ。
名前・没年月日・メッセージの彫刻ができます。
※フォトフレームタイプですので、お写真はお手元で入れ替えできます。
【ガラスについて】
材料の特質上、内部に小さな気泡や不純物が見られる場合がございます。また、素材その物の成型時に、研磨あと、筋、気泡による穴、カケなどが発生いたします。透明度の高い美しいクリスタルを作るために致し方ないものとしてご了承いただきますようお願い申し上げます。
T-601 未来創想 ミニ骨壷 いおり iori カルネ 喉仏 納骨袋付き 手元供養
¥ 7784
Baseball Number Necklace for Boy 00-99 Athletes Jersey Number Necklace Stainless Steel Chain Baseball Charm Pendant Personalized Baseball Gift for Men
¥ 7770
Jude Jewelers ステンレススチール ガラス記念品 アッシュメモリアル骨壺 火葬ペンダントネックレス， 金属
¥ 7770
MILACOLATO 火葬骨壺ペンダントネックレス 2個 メモリアル用 ブラックステンレススチール キュービックジルコニアネックレス 遺灰ジュエリー 記念品
¥ 7770
Jude Jewelers ステンレススチール 透明ガラス 記念品 愛する人の遺灰ホルダー 記念品 メモリアルペンダントネックレス
¥ 7770
LoEnMe ジュエリー ラブハート 天使の羽 誕生石 骨壺ネックレス 遺灰 火葬 記念品 女性 男性 女性 女の子
¥ 7770
ODETOJOY シルバーベストフレンドネックレス 2つの分割割割ハートダブルネックレスセット ティーンズギフト 女性 オーストリアクリスタルネックレス 1セット/2個
¥ 7770
MIXIA かわいいチワワ ペットペンダントネックレス レディース ジュエリーギフト 動物 ペット 子犬 ネックレス 首輪 コリアネックレス
¥ 7770
MIXIA キュートアニマルビンテージジュエリーネックレス シルバー愛猫 犬 子犬 肉球プリント ラブエッグ ハート ハートビート ネックレス 肉球プリント ペンダン
¥ 7770
Mixia猫犬子犬足プリント刻印ペットメモリアルペンダントネックレスLoveハートネックレスジュエリー
¥ 7770
美しい季節 DIY ムーンペンダント 黒猫ペンダントネックレス 黒猫ネックレス かわいい黒猫ジュエリー ファッション 女性へのギフト ブラック
¥ 7770
ペット 遺骨 アクセサリー |子犬 スターリングシルバー 骨壺 メモリアルネックレス 犬の遺灰 永遠に一緒に足跡プリント 火葬ラブラドールレトリバー
¥ 7756
ペット 遺骨 アクセサリー |JZMSJF S925 スターリング シルバー 蝶 ハート 遺灰 遺灰 火葬 記念 記念品 ジュエリー 女性用， スター
¥ 7756
ペット遺骨カプセル キーホルダー リアン 遺骨キーホルダー 遺骨アクセサリー 犬 猫 分骨 遺骨入れ
¥ 7700
VOVAQI Imrsanl Pet Cremation Jewelry for Ashes Memorial Ash Jewelry Keepsake Cat Urn Pendants for Animal Ashes Necklace
¥ 7700
遺骨ペンダント ステンレス製 モダンサークル ペンダント 両面刻印 全2色 ReLine リライン正規品
¥ 7700
遺骨ブレスレット モダンサークルブレスレット 刻印無 全2色 国産栃木レザー使用 ReLine リライン正規品
¥ 7700
ペット 遺骨ペンダント 刻印入り ステンレス 生活防水 メモリアルペンダント ネックレス シルエット入り new イラスト
¥ 7700
落札価格7700円
720 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！