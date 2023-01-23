『犬の服 秋 冬 GODPIVA moss stitchフリルニット レッド ゴッドピヴァ 洋服 ドッグウェア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 26分に出品され03月04日 00時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最高級のクオリティ！GODPIVAの日本製ニット！職人さんと何度も試作を重ねて出来上がったニットは着心地、デザインともに最高の仕上がりに 立体的な鹿の子編みがとっても華やか 暖かくチクチクしない滑らかな肌触りです。細部から感じられる本物のクオリティを是非一度お試しください。
素材 ウール50％・アクリル50％
生産国 日本
ブランド Godpiva ゴッドピバ 2022年 秋冬 新作 ペットウェア ファッション トップス アパレル セーター ニット カーディガン 小型犬 中型犬 お洒落 カワイイ犬の洋服のサイズの測り方についてはサイズ表を参照してください
こちらの犬の服 ドッグウェアは普通郵便での発送は不可となります。
犬服 サイズ表
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落札価格7700円
256 入札履歴
終了
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