犬の服 秋 冬 GODPIVA moss stitchフリルニット レッド ゴッドピヴァ 洋服 ドッグウェア【年末の贈り物】

商品情報

最高級のクオリティ！GODPIVAの日本製ニット！職人さんと何度も試作を重ねて出来上がったニットは着心地、デザインともに最高の仕上がりに 立体的な鹿の子編みがとっても華やか 暖かくチクチクしない滑らかな肌触りです。細部から感じられる本物のクオリティを是非一度お試しください。

素材 ウール50％・アクリル50％

生産国 日本

ブランド Godpiva ゴッドピバ 2022年 秋冬 新作 ペットウェア ファッション トップス アパレル セーター ニット カーディガン 小型犬 中型犬 お洒落 カワイイ犬の洋服のサイズの測り方についてはサイズ表を参照してください

こちらの犬の服 ドッグウェアは普通郵便での発送は不可となります。

犬服 サイズ表