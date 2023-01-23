『ANNA SUI アナスイ アナ スイ アナ・スイ リアルダウンベスト | アウター ダウン 犬服 ドッグウェア 2023秋冬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 10時 47分に出品され05月16日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
軽くて暖かい、リアルダウンを使用したベストです。 パールやビジュー、ファーをあしらった高級感たっぷりなアウターです。
商品名
リアルダウンベスト
カラー
ブラック / パープル
本体サイズ
2XS / XS / S / M / L / 2L / DM
材質
（本体）ポリエステル
（詰め物）ダウン、フェザー
備考
着用写真は実際の色合いと異なる場合がございます。サイズ表は犬のボディサイズです。服のサイズは素材やデザインによって異なります。また、商品により若干のサイズ誤差が生じる場合がございます。
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落札価格7700円
940 入札履歴
終了
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