『ペットゲート ペットフェンス ドア付き 階段上 バリアフリー 木製 スリム 犬 柵 おしゃれ ベビーダン ノートリップ BD110【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 52分に出品され05月04日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルな1枚パネルの木製ペットゲート。
シンプルですっきりとしたデザインで場所を選ばず、階段をはじめ、リビング、キッチン、バルコニー出入り口などさまざまな場所におすすめです。
前後どちらにも開閉し、設置向きは左右どちらでも可能。階段上に設置の際は、同梱のロックパーツで階段側に開かないようにすれば安心してお使いいただけます。
シンプルな設計で設置も簡単です。
商品名：ペットゲート ノートリップ
設置幅：71.5cm-78.5cm 高さ75cm
カラー：ナチュラルウッド
設置タイプ：スクリュー式
素材／材質：ブナ材(ヨーロッパビーチ)、 一部プラスチック
製造国：デンマーク
＜注意事項＞
※ネジで固定するため壁に穴があきます
※ご注文前に必ず設置場所の壁下地をご確認ください。石膏ボードや空洞で固定下地が無い壁面には取付できない場合がございます。木材以外の材質には専用のネジを使用するなど壁面の強度を確認し設置してください
※巾木等段差がある場合は、段差を埋めるスペーサー等が別途必要となる場合がございます
※日本語版の取扱説明書が同梱されています
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落札価格7700円
457 入札履歴
終了
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