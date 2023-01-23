ペットゲート ペットフェンス ドア付き 階段上 バリアフリー 木製 スリム 犬 柵 おしゃれ ベビーダン ノートリップ BD110【2025年の人気アイテム】

商品情報

シンプルな1枚パネルの木製ペットゲート。

シンプルですっきりとしたデザインで場所を選ばず、階段をはじめ、リビング、キッチン、バルコニー出入り口などさまざまな場所におすすめです。

前後どちらにも開閉し、設置向きは左右どちらでも可能。階段上に設置の際は、同梱のロックパーツで階段側に開かないようにすれば安心してお使いいただけます。

シンプルな設計で設置も簡単です。



商品名：ペットゲート ノートリップ

設置幅：71.5cm-78.5cm 高さ75cm

カラー：ナチュラルウッド

設置タイプ：スクリュー式

素材／材質：ブナ材(ヨーロッパビーチ)、 一部プラスチック

製造国：デンマーク





＜注意事項＞

※ネジで固定するため壁に穴があきます

※ご注文前に必ず設置場所の壁下地をご確認ください。石膏ボードや空洞で固定下地が無い壁面には取付できない場合がございます。木材以外の材質には専用のネジを使用するなど壁面の強度を確認し設置してください

※巾木等段差がある場合は、段差を埋めるスペーサー等が別途必要となる場合がございます

※日本語版の取扱説明書が同梱されています