『ふるさと納税 No.610 型友禅染色体験 ペア 埼玉県川越市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 27分に出品され03月21日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【内容】

1枚



有効期限：発行日より一年

提供元：染色工房稲木



配送について

通年（寄附金の決済・入金を確認し次第順次発送いたします。）



タイプ：【常温】