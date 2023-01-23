『ふるさと納税 No.610 型友禅染色体験 ペア 埼玉県川越市【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 27分に出品され03月21日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
【内容】
1枚
有効期限：発行日より一年
提供元：染色工房稲木
配送について
通年（寄附金の決済・入金を確認し次第順次発送いたします。）
タイプ：【常温】
ふるさと納税 出汁茶漬け専門店CHAYAお食事券3000円分[荒川区西尾久]【024-001】 東京都荒川区
¥ 7700
ふるさと納税 湘南グリーンゴルフ 3，000円分ご優待券 神奈川県平塚市
¥ 7700
ふるさと納税 No.777 延羽の湯 三食おそばセットと入浴・薬石汗蒸房ご招待 大阪府羽曳野市
¥ 7700
ふるさと納税 芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館 館内利用券 3，000円分 北海道芦別市
¥ 7700
ふるさと納税 陶芸体験チケット（滴翠窯）1回分 兵庫県芦屋市
¥ 7700
ふるさと納税 No.023 【清水公園】フィールドアスレチック入場券 ペアセット（2名分） 千葉県野田市
¥ 7700
ふるさと納税 墓地清掃（掃除と花立て）年1回 三重県伊賀市
¥ 7700
ふるさと納税 空家管理（空気の入替え・掃除・草引） 三重県伊賀市
¥ 7700
ふるさと納税 くみひも体験ペアチケット 三重県伊賀市
¥ 7700
ふるさと納税 郵便局のみまもりサービス「みまもりでんわサービス（固定電話3か月間）」 ／ 見守り お年寄り 故郷 標茶町 北海道標茶町
¥ 7700
ふるさと納税 A-201 三木山総合公園 屋内プール利用券（年間１２回） 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 【プライベートヘアサロンLea】3000円分ご利用券 兵庫県神戸市
¥ 7700
ふるさと納税 ガラス雑貨制作体験チケット(1組3名様)[A-025024] 福井県小浜市
¥ 7700
ふるさと納税 「Seis／Cine Grulla」ドリンク付き映画鑑賞チケット 2枚 舞鶴 京都 鑑賞券 シネマチケット シネマカフェ cinematicket movie 京都府舞鶴市
¥ 7700
ふるさと納税 墓地清掃サービス【1370731】 茨城県ひたちなか市
¥ 7700
ふるさと納税 湯布院昭和館 大人ペア入場引換券（駄菓子詰合交換チケット付） 大分県由布市
¥ 7700
ふるさと納税 辛麺本舗さやか 食事券 N040-ZA0220 宮崎県延岡市
¥ 7700
ふるさと納税 K2144 SAKAI SPORTS PARK 施設共通利用券（3300円相当）境町アーバンスポーツパーク / SAKAI Tennis court 2020 / 境町ホッケーフィ.. 茨城県境町
¥ 7700
落札価格7700円
52 入札履歴
終了
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