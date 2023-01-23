『ふるさと納税 SADO PORT LOUNGE コワーキングスペース30分利用券(10枚) 新潟県佐渡市【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 09時 32分に出品され05月09日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

SADO PORT LOUNGE

コワーキングスペース：30分利用券を10枚

※営業時間 8:30〜19:00

有効期限：チケット発行日から3ヶ月



配送について

ご入金確認後、10日以内に配送にてお送りいたします。



タイプ：【常温】