ふるさと納税 長野県 佐久市 信州佐久【布施温泉・あさしな温泉穂の香乃湯・ 春日温泉もちづき荘 】 大人用・共通入浴券6枚セット【 体験・チケット 宿泊 長野…【2025年の人気アイテム】

商品情報

容量

佐久市内公共施設入浴券：大人６枚



【注意事項】

・記載の情報は令和5年7月現在です。

・内容に多少の変動がありました際にはご容赦ください。

・本券1枚でお一人1回入浴できます。館内でのお食事、売店等の利用は現地でお支払いください。

・布施温泉・穂の香乃湯には無料休憩所（大広間）がございます。もちづき荘には大広間などの休憩所はございませんので、お待ち合わせはロビーをご利用ください。

・タオルはお持ちください。シャンプー、ボディソープは備え付けてあります。貴重品等は必ず鍵のかかるロッカーをご利用ください。無料駐車場完備。

・入浴券の有効期限は、令和7年3月31日（2025年3月31日）です。

・定休日以外であっても、メンテナンスや故障等で臨時休館する場合があります。

・転売された入浴券は無効とします。

・入浴券は受付時に回収します。

・有効期限までに利用されなかった場合も払い戻しはできません。

・盗難や紛失、破損等に関して、当社はその責任を負いません（再発行不可）。

・画像はイメージです。



消費期限

令和7年3月31日（2025年3月31日）



発送期日

30営業日以内に出荷



配送

常温 別送



事業者

一般社団法人佐