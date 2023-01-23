『ふるさと納税 長野県 佐久市 信州佐久【布施温泉・あさしな温泉穂の香乃湯・ 春日温泉もちづき荘 】 大人用・共通入浴券6枚セット【 体験・チケット 宿泊 長野…【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 42分に出品され03月31日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
佐久市内公共施設入浴券：大人６枚
【注意事項】
・記載の情報は令和5年7月現在です。
・内容に多少の変動がありました際にはご容赦ください。
・本券1枚でお一人1回入浴できます。館内でのお食事、売店等の利用は現地でお支払いください。
・布施温泉・穂の香乃湯には無料休憩所（大広間）がございます。もちづき荘には大広間などの休憩所はございませんので、お待ち合わせはロビーをご利用ください。
・タオルはお持ちください。シャンプー、ボディソープは備え付けてあります。貴重品等は必ず鍵のかかるロッカーをご利用ください。無料駐車場完備。
・入浴券の有効期限は、令和7年3月31日（2025年3月31日）です。
・定休日以外であっても、メンテナンスや故障等で臨時休館する場合があります。
・転売された入浴券は無効とします。
・入浴券は受付時に回収します。
・有効期限までに利用されなかった場合も払い戻しはできません。
・盗難や紛失、破損等に関して、当社はその責任を負いません（再発行不可）。
・画像はイメージです。
消費期限
令和7年3月31日（2025年3月31日）
発送期日
30営業日以内に出荷
配送
常温 別送
事業者
一般社団法人佐
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落札価格7700円
163 入札履歴
終了
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