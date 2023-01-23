『ふるさと納税 神奈川県 南足柄市 極楽寺 坐禅体験【お1人様】 中学生以下は無料にてご一緒にご参加いただけます【 神奈川県 南足柄市 】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 07分に出品され04月29日 08時 07分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
坐禅体験
発送期日
30営業日以内に出荷
配送
常温 別送
事業者
上関山 極楽寺
住職 田中法典
申込条件
何度も申し込み可
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¥ 7700
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¥ 7700
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¥ 7700
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¥ 7700
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¥ 7700
落札価格7700円
170 入札履歴
終了
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