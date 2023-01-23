『ふるさと納税 北海道 芽室町 北海道十勝芽室町 そばとにじます料理 松久園 食事券三千円分 me013-005c【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 18分に出品され04月22日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
食事券3，000円分
消費期限
使用期限：発送から6ヶ月
発送期日
入金確認後2〜3週間程度
配送
常温 別送
申込期日
通年
事業者
松久園
申込条件
何度も申し込み可
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¥ 7700
落札価格7700円
705 入札履歴
終了
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