『ふるさと納税 北海道 芽室町 北海道十勝芽室町 そばとにじます料理 松久園 食事券三千円分 me013-005c【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 18分に出品され04月22日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

食事券3，000円分



消費期限

使用期限：発送から6ヶ月



発送期日

入金確認後2〜3週間程度



配送

常温 別送



申込期日

通年



事業者

松久園



申込条件

何度も申し込み可