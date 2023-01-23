『ふるさと納税 長野県 山ノ内町 志賀高原ビール 清酒縁喜の蔵元「玉村本店」直営レストラン【THE FARMHOUSE】ご飲食券3000円分【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 39分に出品され03月04日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

【THE FARMHOUSE 】でのご飲食券3，000円分（1，000円×3枚）



発送期日





配送

常温 別送



事業者

株式会社玉村本店



申込条件

何度も申し込み可