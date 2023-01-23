『ふるさと納税 千葉県 白井市 空き家みまわりサービス【白井市内限定】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 54分に出品され03月06日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

空き家みまわりサービス 1回

・建物の外観目視点検

・敷地内の状況の確認

・郵便ポストの確認

・状況確認書の作成・送付

※白井市内の空き家限定



発送期日

ご寄付納入確認日から1ヶ月以内に請書をお送りいたします。



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年お申込みを受け付けております。



事業者

公益社団法人白井市シルバー人材センター



申込条件

何度も申し込み可