『ふるさと納税 千葉県 白井市 空き家みまわりサービス【白井市内限定】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 54分に出品され03月06日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
空き家みまわりサービス 1回
・建物の外観目視点検
・敷地内の状況の確認
・郵便ポストの確認
・状況確認書の作成・送付
※白井市内の空き家限定
発送期日
ご寄付納入確認日から1ヶ月以内に請書をお送りいたします。
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年お申込みを受け付けております。
事業者
公益社団法人白井市シルバー人材センター
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 岐阜県 各務原市 895 KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE 遊び創造labo 入場券 4名様分
¥ 7700
ふるさと納税 岐阜県 各務原市 880 大衆鰻料理店 阡家 お食事券３０００円分
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 水戸市 DV-4 郵便局のみまもりでんわサービス(固定電話コース3か月)
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 つくば市 つくば自動車学校3，000円分クーポン【1398588】
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 坂東市 No.218 グリーンコア坂東特別商品券 ／ チケット 金券 ホテル 宿泊 食事 お土産 茨城県
¥ 7700
ふるさと納税 福岡城跡ドローン記念動画撮影（3名まで） 福岡県福岡市
¥ 7700
ふるさと納税 山梨県 富士河口湖町 忍野八海蕎麦打ち体験参加チケット（13歳以上 1名様分）
¥ 7700
ふるさと納税 山梨県 富士河口湖町 郷土料理ほうとう作り体験参加チケット（13歳以上 1名様分）
¥ 7700
ふるさと納税 埼玉県 幸手市 【ドッグパーク幸手】利用回数券
¥ 7700
ふるさと納税 山梨県 富士河口湖町 吉田のうどん作り体験参加チケット（13歳以上 1名様分）
¥ 7700
ふるさと納税 兵庫県 尼崎市 食品サンプル作りチケット(季節のメニューコース)【1395542】
¥ 7700
ふるさと納税 村山西口ホテル宿泊補助券 3000円分 ビジネス 観光 駅近 nh-hkxxx3000 山形県村山市
¥ 7700
ふるさと納税 さくらんぼカントリークラブ利用補助券 3000円分 ゴルフ場 大自然 ゴルフ練習 sc-hkxxx3000 山形県村山市
¥ 7700
ふるさと納税 北海道 由仁町 K01 お墓の掃除サービス
¥ 7700
ふるさと納税 気仙沼ベイクルーズ 遊覧船ペア乗船券 / 大島汽船 / 宮城県 気仙沼市 宮城県気仙沼市
¥ 7700
ふるさと納税 新潟県 佐渡市 SADO PORT LOUNGE コワーキングスペース30分利用券(10枚)
¥ 7700
ふるさと納税 新潟県 佐渡市 SADO PORT LOUNGE コワーキングスペース1日利用券
¥ 7700
ふるさと納税 千葉県 習志野市 木材のカット利用券（3000円分）【ご自宅のリフォームからDIYまで！おうちのお悩みドロボー】
¥ 7700
落札価格7700円
454 入札履歴
終了
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