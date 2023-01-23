『ふるさと納税 北海道 由仁町 K01 お墓の掃除サービス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 14時 47分に出品され04月04日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
内容
１ お墓１区画（約２坪）内の雑草取り・ゴミ拾い
２ 墓石・墓誌の水洗い
３ 花立て、線香受けノ掃除
４ 作業報告（作業前後の写真撮影と写真の送付）
［提供：由仁町高齢者事業団］
発送期日
2023年４月下旬〜１１月
配送
時間指定 別送
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 群馬県 沼田市 発知渓流つりセンター 特設釣場遊漁証 1時間券×1枚
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 石岡市 (E872) ダチョウ王国入場チケット大人2枚・小人2枚入り
¥ 7700
ふるさと納税 富山県 黒部市 [No.5313-0214]黒部市総合体育センター 温水プール 一般回数券 11枚綴り 健康 スポーツ スイミング/黒部市体育協会/富山県 黒部市
¥ 7700
ふるさと納税 富山県 黒部市 [No.5313-0212]黒部市総合体育センター トレーニング室 一般回数券 11枚綴り 健康 スポーツ トレーニング / 黒部市体育協会 / 富…
¥ 7700
ふるさと納税 兵庫県 佐用町 郵便局のみまもりサービス「みまもりでんわサービス(固定電話)」（3カ月）
¥ 7700
ふるさと納税 福井県 小浜市 ガラス雑貨制作体験チケット(1組3名様分)
¥ 7700
ふるさと納税 東京都 荒川区 出汁茶漬け専門店CHAYAお食事券3000円分[荒川区西尾久]
¥ 7700
ふるさと納税 神奈川県 横浜市 【動物園応援メニュー専用】横浜市立動物園 年間パスポート１枚（ふるさと納税限定デザイン）(A)トウホクノウサギ
¥ 7700
ふるさと納税 沖縄県 名護市 沖縄県北部（やんばる）コワーキング１日利用券【howlive名護宮里店】
¥ 7700
ふるさと納税 福岡県 糸島市 フレンチ レストラン【テロワール】ランチ・ディナー 共通 お食事券 3，000円分 糸島市 ／ テロワール チケット 体験 [AMM003]
¥ 7700
ふるさと納税 大阪府 吹田市 万博記念公園特別利用券【万博ビーストコース】【大阪府吹田市】
¥ 7700
ふるさと納税 郵便局のみまもりサービス「みまもりでんわサービス(固定電話)」（3カ月） ／ 見守り お年寄り 故郷 兵庫県 兵庫県上郡町
¥ 7700
ふるさと納税 神奈川県 三浦市 A11-020 【三崎港うらり】手ぶらでＢＢＱ機材貸出ペアチケット
¥ 7700
ふるさと納税 神奈川県 三浦市 A11-021 水中観光船「にじいろさかな号」ペア乗船券
¥ 7700
ふるさと納税 神奈川県 平塚市 湘南グリーンゴルフ 3，000円分ご優待券
¥ 7700
ふるさと納税 愛知県 犬山市 11-38_リトルワールド入場券（大人２名分）
¥ 7700
ふるさと納税 兵庫県 芦屋市 陶芸体験チケット（滴翠窯）1回分
¥ 7700
ふるさと納税 三重県 伊賀市 墓地清掃（掃除と花立て）年1回
¥ 7700
落札価格7700円
248 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！