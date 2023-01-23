『ふるさと納税 北海道 由仁町 K01 お墓の掃除サービス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 14時 47分に出品され04月04日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

内容

１ お墓１区画（約２坪）内の雑草取り・ゴミ拾い

２ 墓石・墓誌の水洗い

３ 花立て、線香受けノ掃除

４ 作業報告（作業前後の写真撮影と写真の送付）



［提供：由仁町高齢者事業団］



発送期日

2023年４月下旬〜１１月



配送

時間指定 別送



申込条件

何度も申し込み可