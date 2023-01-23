『ふるさと納税 茨城県 下妻市 77-2【茨城県共通返礼品／土浦市】カヌーまたはSUPレンタル2時間利用券【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 25分に出品され04月08日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

カヌーまたはSUPレンタル2時間利用券【茨城県土浦市】



消費期限

使用期限：発行日より1年



発送期日

入金確認後、随時発送



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

株式会社 ラクスマリーナ



申込条件

何度も申し込み可