『ふるさと納税 茨城県 下妻市 77-2【茨城県共通返礼品／土浦市】カヌーまたはSUPレンタル2時間利用券【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 25分に出品され04月08日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
カヌーまたはSUPレンタル2時間利用券【茨城県土浦市】
消費期限
使用期限：発行日より1年
発送期日
入金確認後、随時発送
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
株式会社 ラクスマリーナ
申込条件
何度も申し込み可
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¥ 7700
落札価格7700円
655 入札履歴
終了
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