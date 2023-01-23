『ふるさと納税 和歌山県 白浜町 洞窟探検ペアチケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 12分に出品され03月09日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
大人２名様
※営業時間 8：00〜17：00（最終入場16：50）
お送りするチケットをご持参のうえ直接お越しください。
消費期限
＜有効期限＞発行日より１年間
発送期日
準備でき次第、チケットを書留にてお送り致します。
配送
別送
事業者
三段壁洞窟 ※WEB出荷対象外
申込条件
何度も申し込み可
ふるさと納税 岩手県 雫石町 岩手鶯宿温泉 川長 日帰り入浴券 5回券 ／ 源泉かけ流し 温泉 鴬宿温泉
¥ 7700
ふるさと納税 漁協直営 かあちゃんの店 3，000円 お食事券 ご優待券 地魚 シラス 生シラス丼 漁師料理 旬の魚 茨城県大洗町
¥ 7700
ふるさと納税 北海道 清水町 清水赤十字病院 プチ検診 1名様
¥ 7700
ふるさと納税 愛知県 稲沢市 郵便局のみまもりサービス 「みまもりでんわサービス」（固定電話）（3か月）
¥ 7700
ふるさと納税 愛知県 田原市 伊良湖御膳ランチ食事券1名様分 利用券 チケット 飲食店 新鮮 おいしい 美味しい 鮮魚 刺身 海鮮
¥ 7700
ふるさと納税 福岡県 田川市 みまもりでんわサービス［固定電話コース］（３カ月）
¥ 7700
ふるさと納税 琉球衣装体験「ハイビスカス」コース 沖縄県読谷村
¥ 7700
ふるさと納税 滋賀県 栗東市 みまもりでんわサービス(3か月)【固定電話】
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 阿見町 15-01「伊勢屋」ふるさと商品券（3，000円分）
¥ 7700
ふるさと納税 北海道 上富良野町 後藤純男美術館ペア入館券
¥ 7700
ふるさと納税 岐阜県 瑞穂市 みまもりでんわサービス（固定電話）（3か月） [No.5787-0375]
¥ 7700
ふるさと納税 岐阜県 恵那市 yama5ya 旬の野菜の食事券 1組2名様分
¥ 7700
ふるさと納税 静岡県 湖西市 奥浜名湖満喫〜天浜線〜
¥ 7700
ふるさと納税 静岡県 湖西市 空家見守りサービス（1回分）
¥ 7700
ふるさと納税 和歌山県 和歌山市 シルバー空き家見回りサービス（１回分）
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 笠間市 AI-3 陶芸教室体験チケット【笠間焼】
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 筑西市 筑西市デマンドタクシー『のり愛くんチケット』10枚つづり1セット[BT003ci]
¥ 7700
ふるさと納税 岐阜県 関ケ原町 [No.5927-0218]みまもりでんわサービス（固定電話）（3か月）
¥ 7700
落札価格7700円
110 入札履歴
終了
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