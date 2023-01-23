『ふるさと納税 和歌山県 白浜町 洞窟探検ペアチケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 12分に出品され03月09日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

大人２名様

※営業時間 8：00〜17：00（最終入場16：50）

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消費期限

＜有効期限＞発行日より１年間



発送期日

準備でき次第、チケットを書留にてお送り致します。



配送

別送



事業者

三段壁洞窟 ※WEB出荷対象外



申込条件

何度も申し込み可