『ふるさと納税 精華町 陶芸家河井寛次郎が歩いた道案内【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 37分に出品され03月26日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：ＮＰＯ法人精華町ふるさと案内人の会
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023-11-29より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2週間程度
ふるさと納税 天橋立近くのくつろぎのお宿 旅館高島屋 全プランに使える宿泊クーポン券(3，000円分) 天橋立 旅館 温泉 和風 宿泊券 観光.. 京都府宮津市
¥ 7700
ふるさと納税 郵便局の「みまもりでんわ（固定電話）サービス」（３ヶ月） 鳥取県倉吉市
¥ 7700
ふるさと納税 四條畷市 カートdeトライアル
¥ 7700
ふるさと納税 焼き麩づくり体験(4名様分) hi004-hi038-005r 山形県東根市
¥ 7700
ふるさと納税 信州佐久【布施温泉・あさしな温泉穂の香乃湯・ 春日温泉もちづき荘 】 大人用・共通入浴券6枚セット【 体験・チケット 宿泊 長野.. 長野県佐久市
¥ 7700
ふるさと納税 CAMP PARK KITOチケット3，000円分 CK-1 徳島県那賀町
¥ 7700
ふるさと納税 【北海道士別市】（地域ポイント）B7022サフォークポイント3，000ポイント 北海道士別市
¥ 7700
ふるさと納税 茨木市 推拿整体30分コース
¥ 7700
ふるさと納税 知多カントリー倶楽部利用券割引 3【1220705】 愛知県武豊町
¥ 7700
ふるさと納税 和菓子職人直伝！伝統技を使った和菓子づくり体験(2名分×2品) 熊本県菊池市
¥ 7700
ふるさと納税 「ゆとりの郷 にいざ温泉」 温泉入浴券 ３枚 埼玉県新座市
¥ 7700
ふるさと納税 体験乗馬 1回 (20分) 乗馬体験 馬 東海 岐阜県 岐阜県八百津町
¥ 7700
ふるさと納税 希望が丘文化公園 共通利用券 フィールド アスレチック グラウンド ゴルフ 入場券 チケット 4枚 ( 大人チケット 2枚 幼児 2枚 セッ.. 滋賀県竜王町
¥ 7700
ふるさと納税 希望が丘文化公園 共通利用券 フィールド アスレチック グラウンド ゴルフ 入場券 チケット 4枚 ( 大人チケット 2枚 子供チケット2.. 滋賀県竜王町
¥ 7700
ふるさと納税 みまもりでんわサービス（固定電話）（3ヶ月） 沖縄県竹富町
¥ 7700
ふるさと納税 【会員限定】八ヶ岳ドッグラン「わんこのお庭」回数券 長野県原村
¥ 7700
ふるさと納税 0C1-32 日帰り フィンランド式サウナ 90分貸切 ペアチケット 2名様 【長崎鼻ビーチリゾート】 大分県豊後高田市
¥ 7700
ふるさと納税 0C1-31 宿泊割引チケット （3，000円 ） 【長崎鼻ビーチリゾート】 大分県豊後高田市
¥ 7700
落札価格7700円
5 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！