『ふるさと納税 精華町 陶芸家河井寛次郎が歩いた道案内【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 37分に出品され03月26日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：通常

・提供元：ＮＰＯ法人精華町ふるさと案内人の会



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・発送時期：2023-11-29より順次発送 ※生産・天候・交通等の事情により遅れる場合があります。

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