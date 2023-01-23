『牛革・羊革・豚革/ハーフコート/コート/本革特殊品クリーニング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 42分に出品され03月11日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
納期は当店に到着後約２〜３週間(14営業日から〜)しみ抜き作業等により前後する事がございます。
必ず注意事項・下記商品説明をお読みの上ご注文下さいませ。
スマクリパックと同梱にてご注文ではない場合
弊社に送って頂く送料は元払い(お客様ご負担)にて
ご発送頂きます様お願い申し上げます。
洗い張り/小紋・色無地・紬
¥ 7700
着物 ガード加工 撥水加工 防カビ 【着物の事なら全てお任せ下さい】oo0007
¥ 7700
着物 クリーニング 3点 セット 着物 コート 羽織 長襦袢 帯 振袖 浴衣 何でも 3点 丸洗い きもの 和服 お手入れ 格安 みやがわ st6004
¥ 7700
湯通し カビ取り アンサンブル
¥ 7700
振袖５点セット丸洗いクリーニング 振袖・襦袢・帯・帯揚げ・帯締め
¥ 7700
着物 クリーニング 3点 訪問着 丸洗い 保存 プレス加工 振袖 洗濯 正絹 京洗い 袋帯 名古屋帯 和装 和服 複数
¥ 7700
着物 クリーニング 3点 セット金額 丸洗い しみ抜き プレス付 追加料金なし 洗い 洗濯 きれい たとう紙納品 きもの クリーニング 生洗い 着物クリーニング3点
¥ 7700
振袖 長襦袢 帯 クリーニング 3点 セット 成人式後 結婚式後 の 和服 丸洗い お手入れ ふりそで きもの 格安 みやがわ st6006
¥ 7700
袋帯（絹芯込）仕立
¥ 7560
七五三 着物+3点 合計4点セット クリーニング 子供 ジュニア着物 子供着物 女子着物 長襦袢 被布 兵児帯 男子着物 羽織 袴 sin4004
¥ 7546
洗い張り/袋帯
¥ 7546
七五三 着物+3点 合計4点セット クリーニング 子供 ジュニア着物 子供着物 女子着物 長襦袢 被布 兵児帯 羽織 袴 sin4004
¥ 7546
カジタク 保管付衣類クリーニングパック(6点) 家事玄人 宅配クリーニングサービス
¥ 7816
カジタク 保管付衣類クリーニングパック(6点) 家事玄人 宅配クリーニングサービス
¥ 7816
【地域限定送料無料！】【15点まで詰め放題！】15点パック（たたみ仕上げ）
¥ 7777
クリーニング 宅配 詰め放題 最大７点迄 汗抜き付き 今だけしみぬき無料！！【送料無料】７点迄 汗抜き付き
¥ 7756
クリーニング 宅配 撥水加工付 8点まで詰め放題 仕上がり次第発送 送料無料 スキーウェア ボードウェア タカケン
¥ 7735
【新宿区・中野区など計6区】【通常】羽毛布団・毛布・こたつ布団クリーニング2点（DX加工つき）
¥ 7700
落札価格7700円
592 入札履歴
終了
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