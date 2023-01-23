袋帯/レンタル/35-208NK/訪問着/付下げ/色無地【2025の人気アイテム】

商品情報

レンタル予約状況】

令和3年 4月2日〜22日 ×

上記の期間はレンタル不可となります



ご利用のお日にちをご指定ください。ご利用日の前々日に届きますよう手配いたします。また、ご利用日翌日には添え付けの送り状にて送り返していただきますようお願いいたします。尚、衣裳の到着が不測の事態以外で遅れた場合は延滞料金がかかりますのでご了承ください。

ご注文後のキャンセルは当社の責任によるもの以外はすべてにおいてキャンセル料金がかかります。