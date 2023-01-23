『ふるさと納税 石川県 加賀市 九谷焼 絵付け体験 マグカップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 30分に出品され04月29日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

直径 約8cm×高さ 9cm



発送期日

準備でき次第、順次発送



配送

常温 別送



申込期日

2020年9月1日 12時〜



申込条件

何度も申し込み可