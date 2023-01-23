『ふるさと納税 吹田市 万博記念公園特別利用券 C:万博オールパスポートコース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 08分に出品され03月25日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：万博記念公園マネジメント・パートナーズ
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから1週間程度でお届け
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 名古屋市 湘南美容クリニックで使える 特別優待 ふるさとギフトチケット 3000円 ／ SBC ふるさと納税 利用券 チケット gift 湘南.. 愛知県名古屋市
¥ 7700
ふるさと納税 知立市 高級温泉&サウナ(サウナイーグル招待券)1枚
¥ 7700
ふるさと納税 取手市 酸素カプセル60分 1回利用券
¥ 7700
ふるさと納税 山梨県 甲斐市 神の湯温泉 日帰り貸切温泉入浴券 [山梨 温泉 貸し切り]
¥ 7700
ふるさと納税 A-81 オリムピックゴルフ倶楽部で使える利用券 Olympic Premium Ticket 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 【鴨川シーワールド】入園チケット 大人（高校生以上）１枚 [0011-0008] 千葉県鴨川市
¥ 7700
ふるさと納税 廻鮮江戸前すし魚魚丸ご飲食券9枚つづり【1318206】 愛知県安城市
¥ 7700
ふるさと納税 A-183 花屋敷ゴルフ倶楽部〔ひろのコース／よかわコース〕両コースでご使用頂ける【ゴルフ場 利用券】 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 A-108 天然温泉湯庵 入浴無料優待券6枚セット 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 A-82 キングスロードゴルフクラブで使える利用券 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 A-30 チェリーヒルズゴルフクラブで使える利用券 兵庫県三木市
¥ 7700
ふるさと納税 福岡県 糸島市 カフェ【シェリル】お食事券 3，000円分 糸島市 / シェリル チケット 食事 [AKM002]
¥ 7700
ふるさと納税 A11-021 水中観光船「にじいろさかな号」ペア乗船券 神奈川県三浦市
¥ 7700
ふるさと納税 ダイエット！運動不足解消！トレーニングセッション（45分） 福岡県小郡市
¥ 7700
ふるさと納税 のまっしょ元 ランチチケット 【食事券 昼食 居酒屋 埼玉県】 埼玉県久喜市
¥ 7700
ふるさと納税 やんば天明泥流ミュージアム 招待券（4枚）&ミュージアム図録セット（1冊） 群馬県長野原町
¥ 7700
ふるさと納税 染色体験 バッグ型染 0004-022-S05 東京都新宿区
¥ 7700
ふるさと納税 ベリーズゴルフクラブ施設利用引換券B（3，150円分） 岐阜県大野町
¥ 7700
落札価格7700円
6 入札履歴
終了
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