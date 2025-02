クリスタルの歌姫たち CD5枚組 全90曲　松田聖子　吉田美奈子　太田裕美　プリンセス・プリンセス　渡辺美里　 辛島美登里　レベッカ　NOKKO　山下久美子　他【年末の贈り物】

商品情報

日本経済が最高潮になり、“元気な女性”が闊歩した時代…。

音楽はファッション、ロックとニューミュージックは爛熟期を迎えました。

そんな70年代後半から90年代前半までの、女性アーティストの素敵な曲を集めた5枚組CD-BOXです!



Disc1

1 青い珊瑚礁 / 松田聖子

2 う、ふ、ふ、ふ、 / EPO

3 かもめが翔んだ日 / 渡辺真知子

4 夢で逢えたら / 吉田美奈子

5 さらばシベリア鉄道 / 太田裕美

6 あなただけI LOVE YOU / 須藤 薫

7 DOWN TOWN / EPO

8 アメリカン・フィーリング / サーカス

9 夏に恋する女たち / 大貫妙子

10 Mr.サマータイム / サーカス

11 恋人よ / 五輪真弓

12 魅せられて〜エーゲ海のテーマ〜 / ジュディ・オング

13 異邦人 / 久保田早紀

14 迷い道 / 渡辺真知子

15 いい日 旅立ち / 山口百恵

16 東京ららばい / 中原理恵

17 ロンリー・チャップリン / 鈴木聖美 with Rats&Star

18 ZUTTO / 永井真理子 他



CD5枚組



全90曲 約376分収録