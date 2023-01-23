『KENNY CLARKE / JAZZ A CONFRONTO 20 (オリジナル盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 00時 27分に出品され03月22日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|【アーティスト】 KENNY CLARKE
【タイトル】 JAZZ A CONFRONTO 20
【規格番号】 HLL10120
【商品説明】 オリジナル盤/イタリア盤/STEREO/赤白BARラベル/虹Cvr./ジャケット経年変色小のほかは概ね良好/盤概ね良好
【状態】 EX/EX
商品カテゴリ
商品コード
20U0888163870
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【中古】 杉本喜代志 / Babylonia Wind 〔LP〕
¥ 7700
落札価格7700円
152 入札履歴
終了
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