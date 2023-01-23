『KENNY CLARKE / JAZZ A CONFRONTO 20 (オリジナル盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 00時 27分に出品され03月22日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【アーティスト】 KENNY CLARKE



【タイトル】 JAZZ A CONFRONTO 20



【規格番号】 HLL10120



【商品説明】 オリジナル盤/イタリア盤/STEREO/赤白BARラベル/虹Cvr./ジャケット経年変色小のほかは概ね良好/盤概ね良好



【状態】 EX/EX



商品カテゴリ ディスクユニオン吉祥寺ジャズ館 ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット ジャズ、フュージョン モダンジャズ

商品コード 20U0888163870