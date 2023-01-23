『【Amazon.co.jp限定】holo*27 Originals Vol.1 (初回限定盤) (メガジャケ付) Keepa Graph ｈｏｌｏ＊２７【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 32分に出品され03月21日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Amazon.co.jp限定特典「メガジャケ(24cm×24cm)」が付きます。

数に限りがございますので、ぜひお早めにご予約ください。





【初回限定盤】CD+グッズ(オリジナルサコッシュ)





《収録内容》

01 リップシンク / 紫咲シオン × ラプラス・ダークネス

02 Sweet Appetite / Gawr Gura × Hakos Baelz

03 ヒル / 天音かなた

04 P.E.T. / 沙花叉クロヱ

05 ビビビ / 百鬼あやめ

06 モッシュレース / さくらみこ × 兎田ぺこら

07 夢嵐 / 風真いろは

08 Baby Don’t Stop / 雪花ラミィ × 鷹嶺ルイ

09 エンドロール / 猫又おかゆ

10 プラネタリウム / 星街すいせい





hololive×DECO*27新プロジェクト「holo*27」