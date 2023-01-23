『【中古】 Camera Obscura カメラオブスキューラ / Underachievers Please Try Harder (アナログレコード) 〔LP〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 13分に出品され03月30日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態:可 / 状態詳細:ジャケット:EX、盤:EX+、REISSUE、INNER、SHRINK / 発売日:2008年11月04日 / ジャンル:中古 ロック / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:Merge / 発売国:USA / 商品番号:50239 / アーティストキーワード:Camera Obscura カメラオブスキューラ*カメラオブスクーラ