『【中古】 Duo-piano Classical / トレジャー〜ギュヘル＆ジュヘル・ペキネル（4DVD+2BD+7CD） 〔DVD〕【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 07時 27分に出品され04月13日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態:可 / 状態詳細:BOX仕様、ブックレット付き / コメント:シュリンク未開封/ARTHAUS MUSIK/109366 / 発売日:2019年01月26日 / ジャンル:中古 クラシック / フォーマット:DVD / 組み枚数:1 / レーベル:Arthaus Musik *cl* / 発売国:Europe / 商品番号:109366 / アーティストキーワード:Duo-piano Classical
【中古】 Beethoven ベートーヴェン / ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全集 ウィルヘルム・バックハウス 〔CD
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＜中古クラシックLPレコード＞ペルト：フラトレス，カントゥス，他/G.クレーメル，T.グリンデンコ（vn）K.ジャレット（pf）Ｓ．ゾンデキス指揮/独ECM：ECM 1275
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【中古】 Beethoven ベートーヴェン / ピアノソナタ集 エリー・ナイ (2枚組 / 180グラム重量盤レコード） 〔LP〕
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【中古】 ピアノ作品集 / ヴラディーミル・アシュケナージ自選集〜独奏曲、室内楽曲、声楽曲（56CD） 〔CD〕
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ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集 ／ レヴィット (CD)
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ベートーヴェン:ピアノソナタ全集
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落札価格7700円
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