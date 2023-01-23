『【中古】 間宮貴子 / LOVE TRIP Deluxe Edition (45回転 / 2枚組 / 180グラム重量盤レコード) 〔LP〕【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 20時 55分に出品され03月21日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態:可 / 状態詳細:帯付、INSERT、2LP / コメント:EX/VG++)高音質盤 45RPM/LIMITED NO付 / 発売日:2021年08月28日 / ジャンル:中古 ジャパニーズポップス / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:ユニバーサル / 発売国:日本 / 商品番号:PROT-7123 / アーティストキーワード:間宮貴子