『【中古レコード】 LUTHER GROSVENOR / Under Open Skies【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 12時 04分に出品され03月21日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フォーマット: LP / アーティスト: LUTHER GROSVENOR / タイトル: Under Open Skies / レーベル: Island Pink Rim / マトリックス: A-1U B-1U