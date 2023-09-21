『(V.A.)／源氏物語の音楽〜光源氏の舞と音世界〜 【CD】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 34分に出品され03月22日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD
発売日:2023/11/22
販売元:日本コロムビア
収録:Disc.1／01.＜詩朗読＞ 源氏物語 一帖「桐壺」より／02.源氏物語 七帖「紅葉賀」より 青海波 (舞楽曲 唐楽)／03.源氏物語 七帖「紅葉賀」より 秋風楽 (舞楽曲 唐楽 復元曲)／04.源氏物語 七帖「紅葉賀」より 長保楽〜意調子・長保楽破〜加利夜須音取・長保楽急 (舞楽曲 高麗楽)／05.源氏物語 八帖「花宴」より 春鴬囀入破 (舞楽曲 唐楽)／06.源氏物語 十三帖「明石」より 伊勢の海 (歌曲 催馬楽 律歌)／Disc.2／01.源氏物語 十八帖「松風」より 其駒 三度拍子 (国風歌舞 神楽歌)／02.源氏物語 十八帖「松風」より 其駒 揚拍子 (国風歌舞 神楽歌)／03.源氏物語 二十一帖「少女」より 更衣 (歌物 催馬楽 律歌)／04.源氏物語 二十一帖「少女」より 大歌 音取 (国風歌舞)／05.源氏物語 二十一帖「少女」より 大歌 参入音声 (国風歌舞)／06.源氏物語 二十一帖「少女」よ....
カテゴリ_音楽ソフト_純邦楽／実用／その他_純邦楽
登録日:2023/09/21
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落札価格7700円
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終了
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