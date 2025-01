CD/BiSH/ぴょ (3CD+Blu-ray) (BiSHイーツ仕様(フォーク付き)) (初回生産限定盤)【Pアップ【コストコ お買い得】

商品情報

BiSH (ビッシュ びっしゅ)

2022年2月9日 発売



2022年12ヶ月連続リリース第2弾!



CD:1

1.ぴょ

2.HONESTY

BD:2

1.BiSH-星が瞬く夜に-(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

2.stereo future(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

3.GiANT KiLLERS(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

4.DEADMAN(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

5.ZENSHiN ZENREi(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

6.DA DANCE!!(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

7.MORE THAN LiKE(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日本ガイシホール)

8.スパーク(2021.05.25 BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4 at 日