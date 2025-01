The Street Sliders ＆ Various / On The Street Again -Tribute ＆ Origin-（完全生産限定盤） [CD]【2025の人気アイテム】

商品情報

種別:CD 邦楽ロック/ソウル 発売日:2023/03/22 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/01/24 The Street Sliders & Various ストリートスライダーズ オン ザ ストリート アゲイン トリビュート アンド オリジン 特典:CD購入者限定LIVE The Street Sliders『SPECIAL PREVIEW GIG』応募シリアルナンバー封入(初回生産分のみ特典)/ブックレットカード/完全復刻「SLIDERS GIG ’84」ツアーパンフレット(B4サイズポスター20枚セット)/40th Anniversaryアクリルブロックオブジェ(サイズ 100×148×15mm、重量 265g)付 内容:Let’s go down the street/Boys Jump The Midnight/EASY ACTION/愛の痛手が一晩中/TOKYO JUNK/風が強い日/マスターベイション/Special Women/ありったけのコイン/かえりみちのBlue/道化者のゆううつ/解説:1983年のデビュー以来、日本のロックシーンに大きな衝撃を与えた、“20 世紀日本音楽史上最強にして最後のロックンロールバンド”とも称される The Street Sliders(ザ・ストリート・スライダーズ)のデビューから、今年の3月5