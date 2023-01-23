『あゝ大いなる西部〜西部劇/ウエスタン・ヒット曲集 CD全5巻【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 10時 11分に出品され05月11日 10時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1950年〜60年代、復興期の日本で大人気だった西部劇。

その世代の誰もが聞いたことのある西部劇映画音楽、そしてそれにちなんだカントリーヒット曲などウエスタン・ヒット曲の集大成です。



戦前の人気映画「駅馬車」含めアメリカ発の西部劇映画から、イタリア発のマカロニウエスタンまで…。

映画音楽やカントリーヒット曲を、105曲の大ボリュームで収録。

素晴らしいオーケストラの演奏でお楽しみいただけます。

