『ボブ・ディラン オールタイム・ベスト CD5枚組 ★ ウディに捧げる歌 風に吹かれて くよくよするなよ はげしい雨が降る 時代は変る- 映像と音の友社【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 39分に出品され03月30日 12時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2016年4月の来日を記念して日本独自となるCD5枚組ベスト。
2016年5月に75歳となるボブ・ディランの、半世紀を超えるキャリアから生まれたヒット曲や代表曲を年代順にセレクトし、
DISC5では未発表音源の発掘シリーズであるブートレッグ・シリーズからの曲を中心にベスト選曲。
「フォークの神様」の全てが聴ける決定盤！！
Disc1
1 ウディに捧げる歌
2 風に吹かれて
3 くよくよするなよ
4 はげしい雨が降る
5 時代は変る
6 いつもの朝に
7 オール・アイ・リアリー・ウォント
8 悲しきベイブ
9 マイ・バック・ペイジズ
10 サブタレニアン・ホームシック・ブルース
11 マギーズ・ファーム
12 ミスター・タンブリン・マン
13 ライク・ア・ローリング・ストーン
14 追憶のハイウェイ61
15 クイーン・ジェーン
16 寂しき４番街
17 メンフィス・ブルース・アゲイン
18 雨の日の女
他、全87曲 387分収録
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落札価格7700円
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