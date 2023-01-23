『芥川隆行が綴る 心にしみる演歌全集 CD5枚組 - 映像と音の友社【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 06時 10分に出品され03月29日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全曲に芥川隆行の冒頭ナレーションつき 【CD1】哀しき演歌 1 悲しい酒／美空ひばり 2 船頭小唄／大川栄策 3 矢切の渡し／春日八郎、藤野とし恵 4 おんなの宿／大川栄策 5 江の島悲歌（エレジー）／都はるみ 6 岸壁の母／二葉百合子 7 君恋し／宮 史郎 8 女の意地／ちあきなおみ 9 水色のワルツ／大川栄策 10 花街の母＊／金田たつえ 11 純情二重奏／大川栄策 12 惜別の唄／大川栄策 13 裏町人生／大川栄策 14 影を慕いて＊／宮 史郎 15 湯の町エレジー＊／都はるみ 16 無情の夢／大川栄策 17 酒は涙か溜息か＊／美空ひばり 18 星影のワルツ＊／大川栄策 【CD2】男の演歌 1 柔＊／美空ひばり 2 王将＊／村田英雄 3 無法松の一生／大川栄策 4 一本刀土俵入り／三橋美智也 5 妻恋道
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落札価格7700円
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