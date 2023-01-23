『Brian Bromberg ブライアンブロンバーグ / Wood 2 (2枚組 / 180グラム重量盤レコード / KING RECORDS低音シリーズ) 〔LP〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 22時 55分に出品され03月13日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2019年12月05日 / ジャンル:ジャズ / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:King International / 発売国:日本 / 商品番号:KKC-1147/8 / その他:限定盤， リイシュー / アーティストキーワード:Brian Bromberg ブライアンブロンバーグ / タイトルキーワード:ウッド2