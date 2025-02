CYNTHIA ALIVE　南 沙織　CD6枚組　シンシア・アライブ/南沙織【2025年度カレンダ】

商品情報

クリス松村監修、GOH HOTODAマスタリングによるCDBOX。

時代を超えて愛されるシンシアの名曲たちが新たによみがえりました! 総収録曲数:110曲

【商品内容】CD6枚組歌詞ブック(88ページ)専用箱入り

【収録内容】DISC-1 69分56秒/

1. ファンレター -SO GOOD SO NICE- (Remix version) 他

DISC-2 71分29秒/

1. 青春に恥じないように/

2. 朝もやの中で 他

DISC-3 65分23秒/

1. シンプル・シティー/

2. おはようさん 他

DISC-4 61分06秒/

1. Ms.(ミズ)/

2. Good-bye My Yesterday 他

DISC-5 64分45秒/

1. バラのかげり/

2. フラワー・ショップ 他

DISC-6 65分56秒/

1. 愛は一度だけですか/

2. 田園交響楽

3. 色づく街 他

※商品発送まで3日〜5日ほどお時間をいただく場合がございます。



