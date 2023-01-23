『【オリ特付・初回生産分/予約】 VIOLET LINE Blu-ray付生産限定盤 CD Roselia 14th Single【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 13時 41分に出品され03月05日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Roselia BanG Dream!（バンドリ！）