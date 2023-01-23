初回仕様限定盤 ピクチャーレーベル キャンディーズ 5Blu-spec CD2/The Platinum Collection〜50th Anniversary〜23/9/1発売【オリコン加盟店】【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

初回仕様限定盤

・ピクチャーレーベル



仕様

・Blu-spec CD2(5枚組)



キャンディーズ・デビュー50周年記念商品(CD5枚組)！数あるキャンディーズ商品の中でも、この「Candies The Platinum Collection〜50th Anniversary〜」は、元キャンディーズのメンバーである、伊藤蘭と藤村美樹が初めて企画参加した画期的な商品。キャンディーズ・ファンはもちろんのこと、若い世代にも注目されている昭和歌謡のキラー・チューンが揃う、キャンディーズの集大成ともいうべきこの商品は、全世代にとって、まさしくスペシャルなマスト・アイテムといえるでしょう。高品質Blu-spec CD2、収録曲は100以上を予定。



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