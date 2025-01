BD/布袋寅泰/40th ANNIVERSARY Live ”Message from Budokan”(Blu-ray) (通常盤)【2025の人気アイテム】

商品情報

布袋寅泰 (ホテイトモヤス ほていともやす)

2021年6月30日 発売





BD:1

1.Dreamin

2.B・Blue

3.BE MY BABY

4.RAMBLING MAN

5.Marionette

6.DANCING IN THE PLEASURE LAND

7.NO MORE LIES

8.SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS

9.BAD FEELING

10.WELCOME TO THE TWILIGHT

11.季節が君だけを変える

12.1990

13.MEMORY

14.HALF MOON

15.CMON EVERYBODY

16.WORKING MAN

17.TEENAGE EMOTION

18.NO. NEW YORK

19.ホンキー・トンキ-・クレイジー

20.GOOD SAVAGE

21.恋をとめないで

22.FLY INTO YOUR DREAM

BD:2

1.バンビーナ

2.さらば青春の光

3.RUSSIAN ROULETTE

4.Battle Without Honor or Humanity

5.8 BEATのシルエット

6.YOU

7.ラストシーン

8.Stereocaster

9.GUITARHYTHM

10.PROMISE

11.LONELYWILD

12.METROPOLIS

13.スリル(with 吉井和哉)

14.Dangerous feat.吉井和哉

15.POISON

16.Give It To The Universe

17.DIVING WITH MY CAR

18.SURRENDER

19.MERRY-GO-ROUND

20.Thanks a Lot

21.ヒトコト

22.GLORIOUS DA