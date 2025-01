BD/スターダストプラネットグループ全員集合/スタプラアイドルフェスティバル2023(Blu-ray)【新年の贈り物】

商品情報

スターダストプラネットグループ全員集合 (スターダストプラネットグループゼンインシュウゴウ すたーだすとぷらねっとぐるーぷぜんいんしゅうごう)

2023年7月26日 発売





BD:1

1.線の物語

2.オープニングメドレー、真っ白片思い、服を着て、恋したい、解凍ガール、青春ゾンビィィズ、夜を抜け出して、Killer Lips、Lucky Number、さがしもの、白い風 -ZZver.-、すきっ! 〜超ver〜

3.ボイジャー

4.イヤフォン・ライオット

5.HOT UP!!!

6.OiSa

7.さがしもの

8.御祭sawagi

9.One Life

10.Make Up

11.New Day Rising

12.Please Together

13.天下一品〜みちのく革命〜

14.メタハンマー

15.うぢらとおめだづ

16.Fly Out

17.MICHI

18.DROP DROP

19.たけのこにょっき

20.夏キラリ

21.僕らの証

BD:2

1.トリプルセブン

2.東海コンプライアンス

3.江戸女

4.エビ・バディ・ワナ・ビー

5.