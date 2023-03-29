『ＴＶアニメ「英雄王、武を極めるため転生す 〜そして、世界最強の見習い騎士♀〜」Ｂｌｕ−ｒａｙ 上巻（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／（【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 36分に出品され03月17日 09時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 （アニメーション），ハヤケン，鬼頭明里，加隈亜衣，楠木ともり，倉持若菜，大藤玲一郎，東大路憲太

販売会社/発売会社：日本コロムビア（株）(日本コロムビア（株）)

発売年月日：2023/03/29

JAN：4549767169927

規格品番：COXC1307

商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ アニメ 国内アニメ DVD、映像ソフト アニメーション テレビアニメ

JANコード/ISBNコード 4549767169927

商品コード 0019940941