『真夏の全国ツアー２０２１ ＦＩＮＡＬ！ ＩＮ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ（完全生産限定版）／乃木坂４６【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 13分に出品され03月13日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 乃木坂４６

販売会社/発売会社：（株）ソニー・ミュージックレーベルズ

発売年月日：2022/11/16

JAN：4547366576016

規格品番：SRBL2080

乃木坂46、真夏の全国ツアー2021 ファイナルを完全収録！2021年11月20日、11月21日に東京ドームで開催された『真夏の全国ツアー2021 ファイナル』２日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『Making of TOKYO DOME concert』を収録。 (C)RS 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック 女性アイドル（Ｊ-ポップ） DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4547366576016

商品コード 0019906251